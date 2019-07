Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite del forum ANSA sui Giochi invernali 2026 assegnati a Milano e Cortina.

“Al presidente De Luca ho già fatto il mio in bocca a lupo personalmente, ma lo ribadisco volentieri in pubblico: le Universiadi che iniziano oggi a Napoli ed in Campania sono una grande manifestazione sportiva, condita da un notevole fascino”.

