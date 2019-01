Formisano: “Promo-ticket per i tifosi a secco dopo le feste”

Alessandro Formisano, head of operations del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“La vendita del calendario 2019 procede molto bene, abbiamo stampato nuovamente migliaia di copie per alcune edicole della provincia. Il calendario va molto bene anche sotto il profilo della critica, nelle scorse settimane ho riscontrato interesse anche all’estero ed è segno che – come negli obiettivi – varca i confini anche dell’Italia.

Promo ticket per le sfide del Napoli contro Sassuolo e Lazio? abbiamo ragionato sul fatto che la pausa di capodanno ha lasciato un po’ a secco i nostri tifosi di calcio giocato, queste due prossime domeniche potevano essere quindi un’occasione anche per chi non ha molto budget. Di fatto la Lazio si pagherà a prezzo popolare mentre col Sassuolo vi saranno simbolici.

Progetti marketing del Napoli per il 2019? la mission è sempre la stessa da tanti anni, quella di considerare il tifoso al pari di un cliente e come se noi fossimo un’azienda di altissimo livello. Dobbiamo infondere qualità, eccellenza realizzativa in tutto ciò che noi facciamo, dedicheremo sempre attenzione a loro.

Questione stadio? come ho avuto modo di dire in conferenza-stampa nelle scorse settimane, la collaborazione che è sorta col comune e soprattutto il commissario alle Universiadi è un’eccellente opportunità per la Regione ma anche per noi stessi, dato il San Paolo. Ci si confronta su tanti problemi, sono convinto che al termine di questi lavori lo stadio avrà un altro aspetto.

Maglie più vendute? la personalizzazione delle magliette è una delle cose che maggiormente paga, i Paesi che hanno maggior fame di questi prodotti è quella dove la distribuzione fisica ha scarsa reperibilità, quindi Stati Uniti e Germania ad esempio. In Italia, soprattutto in Campania, basta andare al negozio sotto casa in quanto Kappa ha una vera e propria capillarizzazione in tal senso, chiedendo sempre la personalizzazione originale.

Napoli pioniere su Amazon? oramai Amazon è sempre più un’abitudine di acquisto, tutto ciò rende facile anche la scelta e l’arrivo dell’oggetto dei desideri. Certi canali servono ad andare incontro anche ai tifosi. Vi ricordo che è sempre disponibile sul nostro sito la possibilità di farsi gli auguri di buon onomastico attraverso il video con i nostri calciatori, basta registrarsi al sito. In termini di gradimento ho avuto riscontro eccezionale per queste iniziative.

Stiamo pensando a nuovi mini-abbonamenti, in estate non siamo partiti con la campagna-abbonamenti classica proprio per la questione dei sediolini e non sapevamo i posti precisi a disposizione. Una volta che conosceremo tutto ciò anche dopo i lavori dei sediolini, potremo rimettere in vendita i mini-abbonamenti, ci stiamo pensando”.

