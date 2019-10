Sul suo profilo ufficiale twitter Carlo Ancelotti ha postato un messaggio per caricare la squadra in vista del match di Champions League contro i belgi del Genk.

Oggi dobbiamo soffrire e lottare. Se vogliamo tornare a casa con 3 punti. #ForzaNapoliSempre #UCL

Today we need to battle hard and all willing return home with an additional 3 points. pic.twitter.com/GXDuJ4i2t9

