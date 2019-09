Al suo primo gol con la maglia del Napoli sul suo profilo twitter Fernando Llorente ha voluto ringraziare i tifosi per il sostegno.

Molto felice per la vittoria e per il mio primo gol con il Napoli! 💪🏻💥⚽️ Grazie tifosi per il vostro sostegno #NapoliLiverpool 2-0 #UCL #GreatTeamPerformance #ForzaNapoliSempre #Vamosss pic.twitter.com/LiIlH0yEWd

— Fernando Llorente (@llorentefer19) September 17, 2019