FOTO – Ghoulam: “Vittoria importante, avanti così!”

View this post on Instagram

Partita insidiosa, vittoria importante: avanti così 💪🏽 Un match difficile, une victoire importante: continuons comme ça 💪🏽 A tricky game, an important victory: let's keep it up 💪🏽 ⚽️ #NapoliBrescia 2-1 🇮🇹 #SerieA 🇩🇿 #FG31 💙 #ForzaNapoliSempre