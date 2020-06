FOTO – Il cordoglio della Curva B per Gattuso: “Vicini al tuo dolore”

Momento complicato per Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, che in mattinata ha appreso della scomparsa di sua sorella Francesca, di soli 37 anni.

La donna era ricoverata in terapia intensiva in seguito ad un malore e, nelle ultime ore, le sue condizioni si erano aggravate, in maniera irrimediabile. Il mondo del calcio si è stretto intorno all’allenatore azzurro, e lo stesso hanno fatto i tifosi azzurri della Curva B, che hanno esposto uno striscione per esprimere la loro vicinanza a Gattuso: “Ringhio, vicini al tuo dolore”.

