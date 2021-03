[FOTO] Il Napoli e i gol segnati in campionato: il peso di Mertens

Mertens è il goleador più prolifico della storia del Napoli: 133 gol in tutte le competizioni dei quali 100 in Serie A.

L’infortunio che ha costretto l’attaccante belga a saltare 10 partite di campionato, ha condizionato non poco l’aspetto realizzativo del Napoli di Gattuso.

Con Mertens in campo il Napoli ha segnato 43 gol in 17 partite con una media di 2,53 gol a partita utili per conquistare ben 40 dei 53 punti che gli azzurri hanno in classifica.

Nelle 10 partite senza ‘Ciro’ il Napoli ha segnato appena 15 gol con una media di 1,5 gol a partita.

Mertens per il Napoli di Gattuso non solo è importante per il suo contributo personale di gol, ma anche per quella maggiore imprevedibilità che la squadra ha nella finalizzazione delle azioni d’attacco.

