FOTO – Koulibaly celebra il ritorno in gruppo

Dopo l’infortunio rimediato nella gara casalinga contro il Parma, Kalidou Koulibaly è tornato a svolgere l’intera seduta di allenamento in gruppo.

Il senegalese potrebbe, dunque, fare il suo ritorno in campo in occasione del prossimo match di campionato, in programma lunedì sera a Marassi, contro la Sampdoria. Nel frattempo, Koulibaly ha espresso tutta la sua gioia tramite i suoi profili social: il forte difensore centrale ha pubblicato uno scatto della seduta di allenamento odierna, scrivendo: “Indovinate chi è tornato in gruppo!”.

