FOTO – Koulibaly e Ghoulam, Natale con i bambini del Pausilipon

Natale, si sa, è la festa dei bambini….donare gioia ed allegria ai bambini, soprattutto se costretti a passarlo in ospedale, è il gesto più nobile che ci sia!! Un grazie a due ragazzi meravigliosi @kkoulibaly26 e @ghoulam.faouzi che hanno scelto, come spesso fanno, di passare un pomeriggio con i nostri bambini…..perché il vero successo, nella vita, è la capacità di creare emozioni…….❤️ Grazie a @igino_camerota e @beclay.agency per l’organizzazione ❤️❤️❤️!! #fondazionesantobonopausilipon #santobono #pausilipon #koulibaly #ghoulam #natale2019 #emozioni #igestichevalgono