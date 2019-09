Sul suo profilo ufficiale twitter Hirving Lozano ha postato un messaggio dove esprime la sua gioia per aver esordito e segnato con la maglia del Napoli e per aver realizzato il suo 100esimo gol in carriera.

Estoy muy feliz por el debut y en llegar a los #100 goles en mi carrera gracias a todos por su apoyo 💥🚀☄️@sscnapoli pic.twitter.com/c6s2KZVSfs — Hirving Lozano (@HirvingLozano70) September 2, 2019

Comments

comments