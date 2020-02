[FOTO] La gioia di Politano: “Grande vittoria in trasferta, avanti così!”

Matteo Politano, nuovo innesto del Napoli arrivato nel mercato invernale, ha pubblicato su Twitter un post dopo la vittoria degli azzurri a Cagliari.

Ecco il messaggio di Matteo Politano, felice per la vittoria del Napoli contro il Cagliari, affidata al suo account Twitter:

“Una grande vittoria in trasferta per chiudere una settimana importante, avanti così”.

💪💙 Una grande vittoria in trasferta per chiudere una settimana importante, avanti così!!!#CagliariNapoli pic.twitter.com/7uXRalvUwW — Matteo Politano (@MPolitano16) February 16, 2020

