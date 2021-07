FOTO – La nuova casacca d’allenamento del Napoli con lo slogan “Sarò con te”: è un’idea di Spalletti

Durante la conferenza stampa di presentazione, Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, ha risposto ad una domanda del nostro direttore, Italia Mele.

La giornalista, riagganciandosi alla presentazione, avvenuta alle 13:30, di Josè Mourinho come nuovo tecnico della Roma, ha chiesto al toscano se anch’egli sceglierà una frase d’effetto per il suo Napoli (Mourinho ha fatto cambiare lo slogan a Trigoria, ndr). Di pronta risposta, l’addetto stampa, Guido Baldari, ha svelato la nuova casacca d’allenamento degli azzurri, che presenta lo slogan “Sarò con te e tu non devi mollare”, già citato da Spalletti in occasione del suo primo arrivo a Castel Volturno.

