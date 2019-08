Il Napoli è in viaggio per Firenze, dove domani sera, alle 20:30, esordirà in campionato, allo stadio Artemio Franchi, contro la Fiorentina.

Il club azzurro, tramite la propria pagina Twitter, ha pubblicato una foto che ritrae Di Lorenzo, Luperto, Verdi e Gaetano sul treno che sta conducendo il gruppo nel capoluogo toscano.

Comments

comments