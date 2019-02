Federico Fernandez, ex difensore del Napoli, attualmente in forza al Newcastle, con un post su Twitter ha salutato il suo ex compagno Marek Hamsik, trasferitosi al Dalian Yifang.

Pazzesco giocatore per la storia del @sscnapoli fortunato di avere giocato con te. In bocca al lupo per la tua nuova avventura. pic.twitter.com/55IimzInE8 — Fede Fernandez (@pajarofernandez) February 14, 2019

