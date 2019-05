FOTO – Maggio deluso per il ko del Benevento

Christian Maggio, terzino del Benevento, è chiaramente molto deluso per la sconfitta del Benevento, in semifinale playoff, contro il Cittadella.

I sanniti si erano imposti per 2-1 in trasferta nella gara d’andata, ma ieri sera sono clamorosamente capitolati sotto i colpi dei veneti, capaci di vincere al Vigorito con un rotondo 3-0. L’ex terzino del Napoli ha affidato le sue emozioni alla sua pagina Instagram, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae, sconsolato, insieme ad alcuni compagni, scrivendo: “Tutti quest’anno ci aspettavamo di raggiungere un obbiettivo che ci avrebbe portato a giocare nella nella massima serie, però non sempre le cose nella vita vanno nel verso giusto. Ci sono tanti ostacoli tanti imprevisti che non si possono gestire. Dopo una delusione sportiva la cosa che bisogna fare è alzare la testa e ricominciare perché il bello di questo gioco è che ti da la possibilità di riprovarci. Ci riproveremo nella nuova stagione perché questa società lo merita tutti i nostri tifosi lo meritano! Forza strega”.

