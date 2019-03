Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Salisburgo, in una gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Dopo il 3-0 dell’andata, i ragazzi di Ancelotti scenderanno in campo alla Red Bull Arena per cercare di staccare il pass per i quarti di finale: per farlo, indosseranno la classica maglia azzurra, con calzoncini bianchi e calzettoni azzurri. A rivelarlo, il magazziniere Tommaso Starace, con una foto pubblicata su Instagram.

