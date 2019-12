[FOTO] Manifesto anti razzismo della Lega di Serie A: il Milan manifesta il suo disaccordo

La Lega di Serie A ha commissionato all’artista Simone Fugazzotto un manifesto per simboleggiare la lotta al razzismo. Il manifesto ritrae tre Tre scimmie con i colori dei palloni della Lega.

Utilizzare le scimmie quale simbolo della lotta al razzismo sta facendo discutere e anche il Milan con un messaggio twitter ha voluto manifestare il proprio disaccordo.

L’arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell’utilizzare l’immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione. @SerieA pic.twitter.com/SMCWi3y7He

— AC Milan (@acmilan) December 17, 2019