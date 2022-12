Francia, Rapporto rotto definitivamente tra Karim Benzema e Didier Deschamps

Secondo quanto riporta il giornale Qatari il rapporto tra Benzema e Deschamps si sarebbe rotto durante la cerimonia per la consegna del Pallone d’oro.

Il commissario tecnico della Francia avrebbe infatti potuto attendere che l’attaccante del Real Madrid si riprendesse dall’infortunio, a quanto pare, la punta avrebbe potuto giocare dagli ottavi in poi, ma non l’ha fatto, cogliendo la palla al balzo quando Benzema si è fatto male per escluderlo dalla competizione.

Secondo il giornale, il rapporto tra i due si sarebbe rotto durante la cerimonia per la consegna del Pallone d’oro. In quell’occasione, il vincitore Benzema non pronunciò il nome dell’allenatore quando si trattò di ringraziare, nonostante Deschamps sia stato determinante per riportare il giocatore in nazionale. Questo fatto, e altri gesti, non sarebbero piaciuti per niente al commissario tecnico che ha così deciso di fare a meno del suo centravanti

La Federazione avrebbe voluto che il 9 partecipasse almeno da spettatore alla sfida contro l’Argentina, ma Benzema ha già detto di no.

