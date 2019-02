Frasi contro Astori sui social, la Fiorentina: “Sciacalli che vanno perseguiti”

Dopo la bufera di Fiorentina-Inter con le decisioni arbitrali che hanno fatto parecchio discutere, sono arrivati diversi insulti social alla Fiorentina e addirittura ci sono stati anche insulti alla memoria di Davide Astori:

La Fiorentina ha espresso il suo disappunto con una nota ufficiale: “La Società viola è in contatto costante con le autorità competenti affinché questi sciacalli vengano perseguiti come meritano. Noi continuiamo a credere nello sport e nei valori che esso rappresenta. Un episodio non può scatenare questa rabbia insensata e facciamo appello ai tifosi veri affinché isolino questi individui indegni”.

