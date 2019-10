Frick, prima di Liechtenstein-Italia: “Napoli squadra dei sogni”

Prima della gara contro l’Italia, l’attaccante del Liechtenstein Yanik Frick ha ammesso che il Napoli è la sua squadra dei sogni.

Un’ammissione senza battere ciglio, quella di Yanik Frick prima della gara contro l’Italia. L’attaccante del Liechtenstein ha ammesso che il Napoli è la sua squadra dei sogni, a Rai Sport; di seguito le sue parole:

“Speriamo di conquistare almeno un punto contro l’Italia; siamo una nazionale in crescita, abbiamo fatto due punti, c’è tanta speranza. In Italia non ho giocato tanto, era troppo presto, senza famiglia ed ero giovane. Ora potrei andarci anche subito, mi sento pronto.”

La squadra dei sogni è il Napoli. Un appello al mister? Caro Ancelotti, forza Napoli.”



