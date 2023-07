Garcia in conferenza: “Osimhen vuole restare, Maxime Lopez non arriverà”

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Prima volta qua a Dimaro? “Già sono venuto tre anni fa in Trentino ma non a Dimaro, qui vicino”.

Porterà qui qualcuno dei suoi calciatori?“Maxime Lopez l’ho fatto esordire io, ha gran personalit. Ma non è uno che raggiungerà la nostra squadra perché non è il profilo che cerchiamo”.

Ha sentito Osimhen? Resterà? “Ovviamente l’ho sentito. Posso assicurare che vuole rimanere, è contento di essere con noi e vuole fare ancora grandi cose”.

Ci fa chiarezza sulle dimissioni del preparatore atletico Sinatti? “Gli ho proposto di rimanere con noi, mettendolo allo stesso livello con Rongoni, ma dopo una riflessione mi ha detto che non gli andava di rimanere e che non aveva energie. E’ un peccato, perché so che in questo club c’è qualità, c’è gente che conosce i calciatori e può farci guadagnare tempo. Ma rispetto la sua decisione”.

Sul sostituto di Kim per avere la rosa al completo. “Un allenatore vuole avere il più presto possibile la rosa al completo, ma questo è utopia. Abbiamo tempo per trovare il nuovo centrale. Il club ci lavora da un po’, abbiamo delle possibilità, ma vogliamo essere il più sicuri è possibili. Per cui valutiamo. Poi c’è anche l’aspetto economico. Io non ho fretta perché ne ho tre”.

Sui giocatori presenti qui a Dimaro. “Sono tutti attenti, tutti motivati, oggi già ci sono stati un po’ di duelli e un bel ritmo. Vuol dire che hanno fame. Dai giovani me l’aspetto, vogliono farmi vedere qualcosa. Non vedo l’ora che arriveranno anche i nazionali e che saremo al completo”.

Ha sentito Kvaratskhelia? Resterà in tandem con Osimhen? “Spero che loro due continueranno a fare la differenza e a farci vincere, ma io sono attento a non mettere troppi singoli davanti al collettivo. Qui tutti sono importanti”.

Sul vice-Anguissa. “Ndombele va sostituito. Per giocare con noi serve anche un po’ di fisicità, come Anguissa, ed è una caratteristica che ricerchiamo nel profilo per sostituire Ndombele”.

Sulla preparazione. “C’è tanta intensità negli allenamenti, la preparazione è decisiva. Chi si prepara bene fa una bella stagione. Quando giochi la Champions League, dopo la sosta di settembre giochi ogni tre giorni, quindi bisogna fare tutto prima dal punto di vista della preparazione. Lavoriamo anche sul possesso palla, il pressing alto e soprattutto quello immediato dopo aver perso palla. Su questo si lavora e i giocatori sono abituati a giocare così. Abbiamo calciatori che possono fare più cose, non solo giocare nella metà campo avversaria, ma anche nelle ripartenze. Sui calci piazzati e su altre 2-3 cose possiamo migliorare”.

Ha parlato di Zielinski con la società? “E’ sotto contratto, come Lozano. Sono a scadenza e quindi è logico che nel club si facciano delle valutazioni: venderli o tenerli. Io vorrei tenerli tutti. Lasciatemi anche il tempo di parlare con ognuno di loro, perché c’è quello che voglio io e anche quello che vogliono i giocatori. Magari qualcuno vuole andare via o vuole rimanere a tutti i costi, quindi conta anche quello che dicono loro. Io sicuramente voglio tenerli tutti”.

Su Raspadori. “Se ricordo bene voi parlate di ‘risposta dello 0-0′, ma ora dico la verità. Quando vedi i giocatori hai una tua idea, però non conosci mai un giocatore se non lo alleni. Lasciatemi allenare Raspadori e poi potrò rispondere su questo tema. Io ho delle idee, ma vanno verificate”.

Le piace la costruzione dal basso? “A me piace partire da dietro, ma in una squadra c’è anche la concretezza. Lasciatemi tempo perché la metà della rosa ancora non la conosco. Fatemi capire chi sono i leader, per capire su chi mi posso poggiare per le letture durante la partita. Ci sono giocatori che devono orientare la squadra. Una buona squadra si vede quando perde una partita che doveva vincere, là si vede se hai una rosa di qualità o no”.

Sui nazionali che ancora non sono in ritiro.

“Arriveranno la prossima settimana. Non giocheranno la prima amichevole, ma già alla seconda ci saranno. Il tempo stringe un po’, dovremo mettere a fuoco tante cose. La prima cosa è mettere in giocatori in buona forma.

Su Zanoli. “Io valuterò se è idoneo a rimanere con noi, per fare delle partite importanti. Questi sono i parametri e i profili di cui parliamo con i dirigenti”.

L’anno scorso troppi rigori sbagliati. “Ne parlavo con un mio collaboratore che era qua l’anno scorso e dicevo che alcuni rigori sono stati parati dai portieri. Lui diceva che forse adesso con la qualità dei portieri, più alti, forse non è solo un problema nostro. Però è giusto lavorarci perché il rigore è un gesto tecnico. L’unica cosa che non puoi mai riprodurre è il contesto: non ci alleniamo davanti a 50 mila persone e con la pressione della gara. Andranno curati, così come le punizioni”.

Su Elmas. “E’ un giocatore polivalente e per l’allenatore è un regalo. Nelle rose ci sono 1-2 giocatori così di solito, per me sono importanti. Non so dove lo collocherò, quando l’avrò visto ne parleremo. La cosa importante è che è un calciatore di gran qualità”.

