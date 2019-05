Gasperini: “L’obiettivo delle polemiche di Ranieri è di farci cadere”

Gian Piero Gasperini dice la sua sulle frasi di ieri di Ranieri circa la possibilità che i biancocelesti si scansino davanti alla sua Atalanta:

“L’obiettivo delle polemiche di Ranieri in realtà è l’Atalanta: siamo davanti e in tanti sperano che noi cadiamo. Non ci resta che sorridere e giocare: non ce la prendiamo affatto. Tutti sperano nella combinazione di risultati migliore possibile per sé. Non abbiamo tempo di entrare in questi meccanismi, perché se non facciamo errori non ci prendono e non abbiamo bisogno di guardare in casa d’altri. La Lazio è forte, la conosciamo. E’ una partita molto attesa e importante per entrambe”.

