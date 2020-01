Gasperini sui cori al Franchi: “Deficienti, una maleducazione inaccettabile”

Gianpiero Gasperini, dopo la partita contro la Fiorentina in cui l’Atalanta ha perso, ha parlato dei beceri cori arrivati a lui dal Franchi.

L’allenatore della Dea, infatti, è stato il bersaglio dei tifosi della Fiorentina per tutta la partita. Gasperini, in conferenza stampa, ha parlato così:

“L’atteggiamento del pubblico viola verso di me? Io non ho mai insultato nessuno, non è nella mia natura: oggi ero carico al massimo per la mia squadra ma mi hanno detto più volte “figlio di puttana”.

Mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti. Loro sì che sono “figli di puttana”. Questa è maleducazione e cafonaggine, non si può accettare.“

Comments

comments