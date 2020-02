Gattuso a Dazn: “Siamo stati belli da vedere, ma ci manca ancora un po’ di cattiveria”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara casalinga giocata con il Torino.

“Mertens? Dovete chiederlo al presidente e a Giuntoli. Sicuramente ci è mancato, ora la squadra sta migliorando: dobbiamo continuare così. Non siamo partiti benissimo, poi abbiamo dominato la partita. Peccato per gli ultimi minuti, siamo stati ingenui. Siamo stati belli da vedere e anche molto bravi, contro una squadra che poteva metterci in difficoltà.

Dobbiamo migliorare sulla superficialità, dobbiamo essere più cattivi. C’è un po’ di pigrizia e a volte anche in attacco ci manca un po’ di veleno. La difesa alta ci fa soffrire meno, se si sale al momento giusto è una grande arma, e infatti abbiamo creato tanti problemi al Torino. Dovbismo far rispondere il campo, così i problemi che abbiamo avuto spariranno. Molti non sanno quello che abbiamo rischiato, quando parlavo dei 40 punti ci credevo davvero, vedendo anche il modo di allenarsi della squadra.



Non possiamo dimenticare le prestazioni precedenti, con Fiorentina, Parma, anche se lì c’è stato anche il mio zampino. Dobbiamo fare molto bene le due fasi, solo così potremo far bene. Allan? È una mezzala, può fare il vertice basso ma è sacrificato. Si sta impegnando, non porto rancore e ho già dimenticato tutto. Sono disposto ad andare in cima a una montagna per loro, ma devono allenarsi come dico io”.

