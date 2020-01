Gattuso a Kiss Kiss: “Fatta una buona partita, dobbiamo migliorare in fase di non possesso”

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia.



“Si può fare meglio in fase di non possesso, in fase di possesso invece abbiamo fatto bene. Abbiamo sbagliato qualche uscita ma la squadra ha fatto una buona partita e bisogna continuare su questa strada. Dobbiamo migliorare in molti aspetti perché sbagliamo molto, anche nei tacchetti da utilizzare per le scarpette.

Commettiamo troppi errori, oggi ci siamo fatti tre gol da soli. Questi giocatori hanno sempre lottato per vincere lo Scudetto fino alla fine del campionato, adesso stanno vivendo una situazione mai vissuta.



Se dobbiamo dirla tutta abbiamo avuto il 56% di possesso palla, abbiamo tirato tanto e nel secondo tempo abbiamo tenuto l’Inter nella sua metà campo per 16 minuti.

Per migliorare bisogna solo lavorare e continuare su questa strada.

