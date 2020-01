L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha svelato un retroscena su Insigne durante un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Durante il riscaldamento Insigne ha avuto un problema al polpaccio e non ha nemmeno terminato l’allenamento. Non volevamo rischiarlo e avevo già scelto Elmas come sostituto che si è anche scaldato insieme alla squadra.”

