Gattuso: “Alternanza Ospina-Meret? Ho bisogno di continuità”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha risposto così sull’alternanza Ospina-Meret in porta.

“Alternanza Ospina-Meret? Vedremo, al momento ho bisogno di continuità, Ospina ci dà molte certezze ma dobbiamo valutare. Mancanza di equilibrio? Dobbiamo mettere in pratica le nostre conoscenze e capire i momenti della partita, dobbiamo memorizzare parecchio. Non si può fare tutto in dieci giorni, ma ho già visto qualcosa di diverso, ritrovando i risultati positivi miglioreremo più facilmente. “

