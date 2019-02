Gattuso: “Domani contro l’Atalanta ci servono gli elmetti”

Gennaro Gattuso, mister del Milan, ha parlato in conferenza prima della sfida all’Atalanta domani.

Gennaro Gattuso prevede una battaglia domani sera a Bergamo in una sfida “fondamentale” in ottica Champions League: “Contro l’Atalanta – spiega il tecnico del Milan in conferenza stampa – servirà l’elmetto”. “La squadra di Gasperini – aggiunge – gioca un calcio unico al mondo, viene sempre in pressione, non gioca di reparto, ma gioca uomo contro uomo. L’Atalanta è ormai una realtà consolidata del calcio italiana. Sono fisicamente incredibili ma abbinano anche qualità. Domani sera è una gara fondamentale ma non dimentichiamoci che in campionato restano ancora 45 punti a disposizione”.

Fonte: Ansa

