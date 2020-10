Gennaro Gattuso sarà presente domani, ore 14.00, in conferenza stampa per l’esordio del Napoli in Europa League.

Prevista domani la conferenza stampa di Gattuso in vista dell’esordio in Europa League contro l’Az Alkmaar. Appuntamento alle ore 14, al suo fianco ci sarà Dries Mertens.

Comments

comments