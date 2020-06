Gattuso e Napoli, un binomio perfetto per un racconto che può diventare epico

Napoli è una città drammatica nel senso più colto e profondo del termine ed ha bisogno di eroi tragici come Rino Gattuso. I piacioni da queste parti non funzionano, servono personaggi complessi con anime sofferenti e sanguinanti.

Guerrieri indomiti, anticonformisti che vengono dal basso, conflittuali e, spesso, soli contro tutti. Sicuramente anticonvenzionali e fuori dai cliché.

Rino Gattuso è perfetto per Napoli, Napoli è perfetta per Gattuso. Un binomio ideale per la nascita di un nuovo mito, nato in Magna Grecia e cresciuto nelle terre del nord.

Bravo chi lo ha scelto perché non era né facile né scontato che potesse risolvere i problemi di una squadra persa in se stessa e senza un filo conduttore. Il gruppo aveva bisogno di una guida, un leader emotivo e tecnico.

Non hai il rispetto di calciatori di livello se non ti mostri convincente oltre che affidabile. Oggi la scena è tutta del mister che dopo aver ricucito gli strappi ha infuso motivazioni e voglia in chi non ne trovava più.

Un lavoro complesso che ora sta portando i frutti anche sul campo, pure se l’idea tattica di Gattuso non è stata ancora espressa dalla squadra. Il lavoro è stato bruscamente interrotto e gli automatismi vanno perfezionati ma la voglia di non mollare più niente e la classe di tanti elementi compensano alcune lacune e facilitano il lavoro.

Il prossimo obiettivo è a portata di mano e Gattuso se la giocherà contro Sarri, con quasi tutti gli uomini di Sarri che ora allena la squadra che gli soffiò sotto al naso lo scudetto.

Nemesi? Chissà forse stavolta no.

I figli proveranno a ribellarsi al destino dei padri per scrivere un finale diverso da quello stabilito dagli dei.

