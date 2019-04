Gattuso: “Importantissimo centrare la finale. Voglio la bava alla bocca”

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato così, alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.

Non sarà facile“, dice l’allenatore. “All’andata abbiamo fatto molta fatica, partiamo da uno 0-0, vediamo. Per noi sarebbe importantissimo centrar ela finale, ma dovremo faticare e fare una grande prestazione“. Non come contro il Parma, insomma: “Proprio così” ha continuato a Milan TV Gattuso, “il primo tempo è stato giocato a bassa intensità. Non mi è piaciuto quella partita, ma non è un problema di modulo: conta l’atteggiamento“.

Loro abbinano qualità e quantità, non vogliamo sbagliare la partita. Alterniamo buone prestazioni a brutte partite: ci serve continuità e non lasciare nulla al caso. Voglio la bava alla bocca, ma con Inzaghi siamo molto amici: faremo di tutto per comportarci reciprocamente bene. Poi, penseremo solo a giocare a calcio. Che vinca il più forte“.

