Gattuso: “Insigne? Sta crescendo negli atteggiamenti, con lui un rapporto schietto”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con la Real Sociedad.

Il tecnico ha parlato anche di Lorenzo Insigne, al quale aveva chiesto di essere meno “musone”: “Insigne più sorridente? Non deve sorridere per i gol, ma perché deve essere un piacere allenarsi, essere qui a Castel Volturno, con lui ho un rapporto schietto, prima di dirlo a voi io lo dico a lui. Per valorizzare tutto ciò che fa in campo c’è bisogno di certi comportamenti e sta crescendo anche in questo, siamo contenti per come sta crescendo nel rappresentare da capitano, nell’essere impeccabile”.

