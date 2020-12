Maradona, i cimeli in mostra al Filangieri. Il direttore: “Diego ha reso concreti i nostri sogni”

Il museo Gaetano Filangieri ospiterà la mostra “Sinfonia di una felicità: Napoli es mi casa”, interamente dedicata a Diego Armando Maradona.

Una mostra che il direttore del museo, Paolo Jorio, ha presentato in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino: “L’idea nasce nel momento stesso in cui tutti i musei erano chiusi e noi aprivamo le porte del Filangieri per esporre una sciarpa e una bandiera del Napoli e far scorrere le immagini di Maradona. Gaetano Filangieri aveva nel suo dna il diritto alla felicità e lo enuncia in un’opera monumentale, Scienza della legislazione, cinque libri suddivisi in più tomi, pubblicati a Napoli tra il 1780 e ili 788. Credo che Maradona più di tanti altri abbia dato felicità al popolo napoletano e ciò che sta accadendo in questi giorni mi ha molto sorpreso. Immaginavo tanto amore e tanto affetto per Diego, ma non pensavo fosse così forte e planetario. Quando ho visto fuori allo stadio il pellegrinaggio spontaneo di migliaia di persone ho subito pensato che quei ricordi, quei cimeli non andavano buttati via. Così abbiamo intavolato una interlocuzione con il Comune e con gli assessori de Majo e Bordello, e pochi giorni fa abbiamo anche effettuato un sopralluogo nella stanza adibita a deposito all’Interno dell’impianto di Fuorigrotta.

Gesta di Maradona una forma d’arte? Certo, ma ci tengo a sottolineare che i musei sono una cosa seria, non sarà una mostra folkloristica, sarà un’esposizione sulla memoria del territorio. La mission dei musei è raccontare la propria storia e appunto quella del territorio, ma soprattutto fissare nella memoria ciò che è accaduto in passato. Sono rimasto molto colpito dai ricordi scritti su Maradona, lasciati sotto forma di testimonianza dai napoletani, come in un rapporto intimo con il campione argentino. Tantissime lettere che trasudano emozioni, nelle quali ognuno ricorda in che modo abbia vissuto quel periodo. Maradona non ci ha fatto solo sognare, ha reso concreti quegli stessi sogni”. Al museo verranno esposti anche gli oggetti lasciati dai tifosi del Napoli per onorare la memoria di Maradona all’esterno dell’ormai ex stadio San Paolo, ora intitolato al campione argentino.

