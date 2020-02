Gattuso loda Quique Setien: “Mi piace la sua filosofia di calcio”

Il mister Gattuso, in conferenza stampa, ha voluto parlare anche dell’allenatore del Barcellona, Quique Setien, spendendo belle parole.

Gattuso ha ammesso che gli piace la sua filosofia di calcio e che con lui il Barcellona è tornato ad avere forza nel riconquistare palla. Di seguito le sue parole:

“Mi piace la filosofia del calcio spagnolo e soprattutto quella di Setien che dopo l’aspetto del palleggio c’è anche una fase difensiva, per il rispetto della cultura per il lavoro.

Con Setien ho rivisto il Barcellona che oltre il palleggio mette veemenza e forza per andare a riconquistare palla. Quando hanno la palla giocano in contro con l’aiuto del portiere e non puoi andare a pressarli alti. Poi mi ha sorpreso come attaccano gli spazi.“

