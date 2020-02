Gattuso: “Ogni volta che attaccano sembrano poterci far gol, dobbiamo lavorare più da squadra”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita vinta dall’Inter nella semifinale di Coppa Italia.

“Dobbiamo continuare, quando dico che bisogna coprire di più, giocare sulle due fasi. Oggi la squadra in fase difensiva giocavamo contro una squadra forte, va rispettata e ci si deve mettere qualcosa in più. Bisogna fare un applauso ai ragazzi, bisogna giocare così come lavoriamo durante la settimana. Voglio questo. L’interpretazione la devono fare a casa loro, noi dobbiamo essere bravi a trasferire in campo quello che facciamo durante la settimana.

L’Inter è forte, poi è normale che bisogna oscurare i due attaccanti perché giocano molto con loro. Bisogna sempre avere rispetto dell’avversario e fare le cose per bene.

Il primo tempo abbiamo palleggiato anche bene, potevamo affondare un po’ di più, però nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto. Ci venivano con grande veemenza addosso e lì mi aspetto di più. Questa squadra il palleggio ce l’ha, dobbiamo migliorare sull’aspetto di non possesso. Perdiamo le partite per questo motivo in questo momento.

Noi non possiamo permetterci di sottovalutare nulla. Se andate a vedere i gol subiti col Lecce eravamo in otto dietro la linea della palla e se ti comporti come una sagoma non va bene. Dobbiamo lavorare da squadra, non pensare che il compagno ci metterà la pezza. Non possiamo pensare di fare la fase difensiva come la facciamo, sennò non andiamo da nessuna parte.

Voglio due Napoli, uno in fase di non possesso ed uno in fase di possesso. Abbiamo palleggio e capacità di fare male, ma dobbiamo correre quando non abbiamo la palla. Da quando sono arrivato ho sempre la sensazione che quando entrano nella nostra metà campo rischiamo di prendere gol. Ed è la prima volta che mi capita da quando faccio questo lavoro.

Insigne? Ha il ginocchio gonfio, non era a disposizione oggi. Anche Koulibaly non si sentiva al cento per cento. Speriamo di recuperare questi giocatori perché sono importanti. C’è poco da sorridere, bisogna pedalare e andare avanti, c’è ancora tanto lavoro da fare”.

