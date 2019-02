Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si va verso i 50.000 spettatori per le sfide casalinghe con Juventus e Salisburgo

“Tutto lascia prevedere che con la Juve possano essere in 50 mila sugli spalti. E questi numeri dovrebbero essere confermati anche per l’ottavo di finale di Europa League in programma giovedì 7 marzo”

Comments

