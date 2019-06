Gazzetta: De Laurentiis prepara il colpo, James e Manolas più vicini

La redazione de La Gazzetta dello Sport fornisce delle importanti indiscrezioni sul mercato del Napoli e sugli obiettivi James Rodriguez e Manolas.

Per quanto riguarda James, Florentino Perez ha deciso di venire incontro al Napoli accettando il prestito con diritto di riscatto. Verranno dunque versati 10 milioni nelle casse del Real Madrid in questa sessione e altri 40 nel 2020. Da discutere, ovviamente, ci sono i diritti d’immagine che il giocatore non è disposto a cedere del tutto al club.

Sul fronte Manolas, invece, il Napoli pagherà il corrispettivo della clausola. Resta da vedere quanto sarà l’importo in denaro considerando che verrà venduto anche Diawara ai giallorossi.

Mancano per entrambi i calciatori davvero gli ultimi dettagli ma entrambe le trattative danno la sensazione di potersi chiudere in modo positivo.

