Gazzetta: è fatta per il rinnovo di Mertens

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla anche della chiusura della trattativa che porterebbe al rinnovo di Dries Mertens.

Dopo l’ultima giornata, a Bologna, il nazionale belga s’incontrerà con Cristiano Giuntoli per definire le modalità del prolungamento del vecchio accordo che prevede la scadenza a giugno 2020. Il buon rendimento assicurato nel girone di ritorno, ha convinto Carlo Ancelotti ad inserirlo nella lista dei confermati per la prossima stagione. E, dunque, al giocatore verrà proposto un altro anno di contratto alle stesse cifre (4,5 milioni di euro a stagione). Un riconoscimento che il giocatore s’è meritato, dimostrando attaccamento alla maglia e al club. Mai una polemica, nemmeno quando con Ancelotti è ritornato ad essere l’alternativa a Lorenzo Insigne, compagno di Milik nella coppia d’attacco. Se n’è stato tranquillo in panchina, ad aspettare il momento opportuno, nonostante i numeri fossero tutti dalla sua parte”.

Comments

comments