Gazzetta, la moviola: “C’era rigore per fallo su Palacio”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella sezione dedicata alla moviola, ha analizzato gli episodi del match, giocato ieri sera, tra Bologna e Napoli.

In particolare, all’ora di gioco, c’è stato un contatto dubbio, in area di rigore, tra Raul Albiol e l’attaccante Rodrigo Palacio: per la rosea, l’arbitro Di Paolo avrebbe dovuto fischiare il penalty in favore dei felsinei. Episodio che, comunque, non ha influito sul risultato finale, visto che i rossoblu sono ugualmente riusciti a imporsi con il risultato di 3-2.

