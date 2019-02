Gazzetta: “Milik bomber d’Europa, oltre le punizioni”

La Rosea stamane snocciola una particolare statistica che accoumuna Milik al miglior calciatore del mondo.

Criticato ingiustamente, nonostante 14 gol in poco meno di metà campionato (di cui una gran parte nemmeno da titolare), Arek Milik è tornato nuovamente in auge nei commenti positivi dei tifosi e non solo nella parte altissima della classifica cannonieri di Serie A.

Il bomber polacco, arrivato quasi tre anni fa dall’Ajax, è attualmente al quinto posto della gradutatoria-reti del campionato italiano ma al primo per rapporto gol-minuti: una rete ogni 103 minuti, nemmeno Piatek arriva a tanto (una rete ogni 106).

L’edizione odierna de la rosea sottolinea anche il suo essere cecchino sui calci di punizione, i suoi tre gol da calcio piazzato infatti lo collocano al primo posto fra gli attaccanti europei, in termini realizzativi, insieme ad un certo Lionel Messi che ha anch’esso siglato tre reti da punizione. Mica male.

