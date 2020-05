Gazzetta – Tanti club su Koulibaly. Liverpool in pressing

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Kalidou Koulibaly, difensore azzurro.

Il Liverpool di Klopp, stando a quando riportato dal quotidiano in rosa, sarebbe pronto all’affondo per il centrale senegalese. L’obiettivo sarebbe quello di andare a costruire una coppia da sogno con Van Dijk.

Il difensore ora è in una posizione di attesa: a Napoli sta benissimo con la sua famiglia – si legge – ma dopo sei anni di crescita e maturazione è pronto per un ulteriore salto di qualità ed insieme all’agente Ramadani e a De Laurentiis si troverà la soluzione migliore per le casse del Napoli e per il suo futuro.

Su di lui anche altri club come il ricco New Castle, lo United e il solito PSG.

Comments

comments