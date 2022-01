Gazzetta, tentativo per anticipare l’arrivo di Olivera: i dettagli dell’affare con il Getafe

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Napoli e Getafe per il trasferimento di Mathias Olivera in Campania.

Le due squadre hanno trovato un accordo in vista del prossimo giugno, ma gli azzurri stanno provando ad anticiparne l’arrivo a gennaio: “Un’operazione da circa 12 milioni di euro. Accordo praticamente raggiunto per portare Olivera a Napoli da giugno. Ma si sta cercando di anticipare i tempi. Per mettere Olivera a disposizione di Spalletti già dalla prossima settimana. Ricorrendo alla formula del prestito per chiudere poi l’operazione in estate attraverso un obbligo di riscatto a carico del Napoli”.

