Gazzetta: un solo dubbio di formazione per Ancelotti. Con il Salisburgo può rientrare Mario Rui

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti ha pochi dubbi di formazione per Napoli-Juventus:

“In attacco Insigne riprenderà il suo posto a fianco a Milik, con Mertens pronto a subentrare in corsa. Il centrocampo attuale è una certezza con Callejon-Allan-Fabian Ruiz-Zielinski. Mentre in difesa c’è un ballottaggio per la fascia sinistra. Hysaj ha fatto bene, ma potrebbe tornare titolare Ghoulam, specie se il recupero di Mario Rui è completato e dunque poi il portoghese potrebbe essere pronto in Europa League giovedì, sempre al San Paolo”.

