GdS – Allan-PSG, da Castel Volturno non arrivano conferme

La Gazzetta dello Sport fa notare che da Castel Volturno non arriva nessuna conferma sulla trattativa Allan-PSG, che sta tenendo banco in questi giorni.

Allan-PSG si fa o non si fa? A quanto pare, secondo la Gazzetta dello Sport, non c’è nessuna conferma su questa trattativa da Castel Volturno. Il quotidiano aggiunge anche che il giocatore potebbe partire solo in caso di offerte indecenti, ovvero pari a 100 milioni.

Quello di cui la Gazzetta è sicuro invece è che l’unico a partire sarà Rog, dopo la partita con la Lazio; il centrocampista sarà girato in prestito per giocare con maggiore continuità. Oltre a questa operazione non ci saranno movimenti, né in entrata né in uscita.

Comments

comments