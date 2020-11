GdS – Caos in casa Lazio a causa dei tamponi: potrebbe rischiare anche l’esclusione

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla vicenda del caos tamponi in casa Lazio, con Immobile, Strakosha e Leiva che non giocheranno oggi.

I tre, infatti, alla fine sono risultati positivi al Covid e per questo non potranno prendere parte alla sfida di oggi contro la Juventus. Questo dopo che negli ultimi giorni è successo di tutto, tra tamponi prima positivi, poi negativi e poi positivi di nuovo. Il blitz delle forze dell’ordine ieri a Formello, dopo le positività dei tre calciatori, ha fatto sì che la posizione della Lazio può non essere vista bene.

Il club ha atteso fino all’ultimo l’Asl sulla decisione da prendere sui tamponi. Con la speranza che a prevalere fosse il responso del laboratorio di Avellino, negativo invece di quella del Campus di Roma, positivo. Alla fine in casa Lazio è prevalso il buon senso, facendo tornare a casa i tre calciatori positivi e due membri dello staff (compreso il ds Tare). Tutto questo ha fatto sì che la Procura di Avellino sequestrasse tutti i referti dei tamponi fatti dai giocatori.

Per quanto riguarda il caso Immobile, in particolare, le violazioni del protocollo FIGC riguardano il club. La Lazio rischia anche l’esclusione dal campionato o la retrocessione, nei casi più gravi, oltre alla penalizzazione; senza contare che la violazione dell’isolamento da parte di un positivo ha anche implicazioni penali. E lì entra in gioco la giustizia ordinaria, con possibili sanzioni amministrative e penali.

Il commento del direttore Barigelli sul caso della Lazio

Il direttore della Gazzetta dello Sport Barigelli ha commentato, in un’editoriale, la vicenda del club biancoceleste. E ha scritto, senza mezzi termini, che questa è una delle vicende più opache degli ultimi anni, con Lotito che si è spinto talmente oltre da mettere in conto l’ipotesi dell’intervento della magistratura ordinaria. Per il direttore il danno più grosso Lotito lo ha fatto al calcio italiano, con questa situazione che è esplosa.

Infine Barigelli si augura che siano prese decisioni serie per tutto questo.

