GdS – Emerson Palmieri e Berge nel mirino per accontentare Spalletti

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle possibili operazioni in entrata del Napoli per accontentare mister Spalletti.

In particolare, sono due i giocatori tenuti sott’occhio dal club azzurro: Emerson Palmieri e Berge. Il primo ha già parlato con Spalletti e con Lorenzo Insigne, compagno di nazionale con l’Italia e capitano del Napoli; con il suo approdo in azzurro Emerson ritroverebbe l’allenatore che lo ha valorizzato di più.

Berge, invece, è rimasto impressionato dal San Paolo quando sfidò il Napoli con il Genk e diede la sua disponibilità al possibile trasferimento. La rosea chiude, però, con il sottolineare che “non sarà semplice trattare con due club di Premier che hanno meno problemi finanziari delle società italiane. Ma De Laurentiis sta cercando le chiavi giuste per dare due rinforzi a Spalletti.”

