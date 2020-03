GdS – Il Napoli non molla Tsimikas e mette fretta all’Olympiakos

Ancora mercato, sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ed ancora in ambito Napoli; questa volta si parla della possibile trattativa estiva per Kostas Tsimikas.

Dopo aver parlato di Jeremie Boga, la Gazzetta si sofferma su Kostas Tsimikas che interessa al Napoli per la prossima sessione di mercato, ovvero quella estiva. In particolare, il club azzurro vuole mettere fretta all’Olympiakos per il terzino sinistro.

Questo perché su di lui c’è anche l’interesse dell’Inter; il Napoli è disposto ad arrivare fino a 15 milioni di euro, di cui 10 di parte fissa e 5 di bonus, riferisce il quotidiano.

