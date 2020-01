Kostantinos Tsimikas: un greco per la fascia sinistra del Napoli

Dopo gli acquisti di Lobotka e Demme il Napoli adesso punta a coprirsi sulla fascia sinistra in cui l’unico calciatore disponibile resta Mario Rui.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Kostantinos Tsimikas, terzino sinistro greco classe 1996 in forza all’Olympiacos Pireo, squadra in cui ha giocato sin da ragazzino. In una carriera che si è sviluppata soprattutto in Grecia sono da sottolineare le due esperienze con Esbjerg, in Svezia, e Willem II in Olanda,

E’ un calciatore che utilizza quasi unicamente il piede sinistro e che ricopre il ruolo di terzino sinistro anche se all’occorrenza può spostarsi più in avanti e fare l’esterno.

In questa stagione con l’Olympiacos ha collezionato 14 presenze e 5 assist nel campionato greco ed anche 6 presenze nelle gare dei gironi di Champions. In virtù di ciò non potrà essere utilizzato nelle due partite con il Barcellona nel caso si concretizzasse il suo acquisto.

Per concludere c’è da sottolineare il passato vincente di questo giovane calciatore che ha vinto due campionati e una Coppa Nazionale proprio con l’Olympiacos.

