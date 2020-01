GdS – Il rinnovo di Milik è in stand-by: c’è ancora il nodo clausola

Il Napoli ed Arek Milik continuano a lavorare per il rinnovo di quest’ultimo e la Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti.

Ultime novità che vedono il rinnovo dell’attaccante polacco in stand-by. In particolare, la richiesta di Milik è di 4 milioni di euro all’anno, per le prossime quattro stagioni, mentre il Napoli ne offre 3; la rosea riferisce che un accordo si può trovare a metà, a 3,5 milioni di euro a stagione.

Il nodo però rimane la clausola rescissoria. L’attaccante polacco non vuole che sia inserita, mentre De Laurentiis è irremovibile su questo punto e vuole che ci sia. Resta il fatto che si continuerà a trattare.

Comments

comments