GdS – Incredibile Roma, rischia il ko per 3 a 0 a tavolino con il Verona

La Gazzetta dello Sport riporta una notizia dell’ultim’ora incredibile: la Roma rischia il ko a tavolino per 3 a 0 contro il Verona.

Questo ko potrebbe arrivare per “colpa” di Amadou Diawara. Da regolamento infatti non sarebbe potuto scendere in campo perché nella lista ufficiale dei 25 giocatori della Roma consegnata ad inizio stagione Diawara figura negli Under 22 e non negli Over.

Da qui la necessità di attendere la decisione del giudice sportivo. Nel caso in cui sarà confermato il ko, la Roma è pronta a fare ricorso; l’errore c’è stato ma è in buonafede, dato che nella lista da 25 posti ci sono ancora 4 posti disponibili e per questo c’è lo spazio per inserire Diawara.

